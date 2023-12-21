Хуснуллин назвал "крайне тяжелой" задачу сохранить темпы строительства дорог

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал "крайне тяжелой" задачу сохранить в 2024 году нынешние темпы дорожного строительства. Об этом он сообщил телеканалу "Россия 24", говоря о планах на будущий год.

"Задача на следующий год крайне тяжелая - удержать темпы. Потому что каждый год давать такой прирост (как в текущем - ИФ) невозможно. Поэтому задача минимум - темпы удержать, максимально, если финансовые возможности будут, можем повторить показатели этого года. В этом году нам позволило добиться таких результатов решение об опережающем финансировании", - сказал вице-премьер.

Комментируя результаты 2023 года, он заявил, что все показатели выполнены с превышением.

"У нас в этом году лучший результат за всю историю дорожной отрасли страны: 31 тыс. км дорог построена и реконструирована. Произведен ремонт 188 млн кв.м дорожного покрытия - это самый большой показатель, в прошлом году был 180 млн кв.м", - отметил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что "работа идет в нормативе", но не может считаться выполненной до завершения всех планов.

"Мы выполнили показатель нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" - по плану в 2024 году нужно было не менее 50% дорог привести в нормативное состояние, сегодня мы уже имеем 52%. Это значит, что еще 48% дорог у нас не в нормативном состоянии. Поэтому нельзя сказать, что мы все построили и все отлично", - отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что помимо дорог общего пользования дорожникам удалось привести в нормативное состояние дороги в агломерациях.

"Ну и опорная сеть - сейчас уже около 70% этих дорог находится в нормативном состоянии", - добавил вице-премьер.