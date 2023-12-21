Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Путин принял участие в запуске движения по трассе М-12 от Москвы до Казани

Путин принял участие в запуске движения по трассе М-12 от Москвы до Казани
Открытие трассы между Москвой и Казанью
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг принял участие в церемонии запуска движения по новой скоростной федеральной автотрассе "Восток" на участке от Москвы до Казани.

Движение запущено на протяжении 810-километрового участка автотрассы М-12 "Восток" Москва-Тюмень.

Трасса до Казани проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана.

В РоссииАвтотрассу М-12 продлят до ТюмениЧитать подробнее

Движение до Казани запускается на семь месяцев ранее запланированного срока. Благодаря открытию трассы М-12 от Москвы до Казани время в пути между городами сократится с 12 до 6,5 часов. Движение по трассе будет платным, стоимость проезда до Казани без учета всех скидок составит порядка 4,8 тыс. рублей. Разрешенная скорость движения по четырехполосной М-12 - 110 км/ч.

Скоростная автомобильная дорога М-12 "Восток" Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень - это часть транспортного маршрута "Россия". Трасса пройдет по территории девяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей.

Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит порядка 1961 км.

На трассе между Москвой и Казанью в общей сложности 323 искусственных сооружения: мосты, эстакады, развязки, зверопроходы и экодуки. В частности, из 88 возведенных мостов - крупные мосты через Волгу (3,4 км, Татарстан), Суру (930 м, Чувашия) и Оку (1,4 км, соединяет Владимирскую и Нижегородскую области).

Строительство М-12 началось в 2020 году. В 2024 году ее планируется продлить до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.

Владимир Путин М-12
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ призвал США и Европу не "валять дурака" и вновь сотрудничать

Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Ставрополье

Аналитики ПСБ отметили давление на рубль спекулятивных операций

Военная операция на Украине

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

ВКС РФ запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником в интересах Минобороны

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе

Одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина стал Артем Жога

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });