Путин принял участие в запуске движения по трассе М-12 от Москвы до Казани

Открытие трассы между Москвой и Казанью Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг принял участие в церемонии запуска движения по новой скоростной федеральной автотрассе "Восток" на участке от Москвы до Казани.

Движение запущено на протяжении 810-километрового участка автотрассы М-12 "Восток" Москва-Тюмень.

Трасса до Казани проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана.

Движение до Казани запускается на семь месяцев ранее запланированного срока. Благодаря открытию трассы М-12 от Москвы до Казани время в пути между городами сократится с 12 до 6,5 часов. Движение по трассе будет платным, стоимость проезда до Казани без учета всех скидок составит порядка 4,8 тыс. рублей. Разрешенная скорость движения по четырехполосной М-12 - 110 км/ч.

Скоростная автомобильная дорога М-12 "Восток" Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень - это часть транспортного маршрута "Россия". Трасса пройдет по территории девяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей.

Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит порядка 1961 км.

На трассе между Москвой и Казанью в общей сложности 323 искусственных сооружения: мосты, эстакады, развязки, зверопроходы и экодуки. В частности, из 88 возведенных мостов - крупные мосты через Волгу (3,4 км, Татарстан), Суру (930 м, Чувашия) и Оку (1,4 км, соединяет Владимирскую и Нижегородскую области).

Строительство М-12 началось в 2020 году. В 2024 году ее планируется продлить до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.