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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

При обстреле брянского села Чаусы пострадали два человека

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Чаусы Погарского района.

"По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.

Также, по его словам, погибли и были ранены животные стада местного сельхозпредприятия и повреждено одно транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в четверг губернатор сообщил, что один мирный житель пострадал при обстреле села Сопычи Погарского района, а потом опубликовал уточненную информацию.

Александр Богомаз Брянская область Чаусы Сопычи
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