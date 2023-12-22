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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Более 3,5 тысяч домохозяйств в Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на пятницу из-за обстрелов с украинской стороны без света остались более 3,5 тысяч домохозяйств.

"Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тысяч домохозяйств. С утра энергетики приступят к восстановительным работам. Я обязательно расскажу вам о том, когда они будут выполнены", - написал Гладков на своей странице в соцсети.

Он добавил, что уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки.

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