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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Путин предложил расширить горизонт планирования нацпроектов до 2036 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил уточнить национальные цели развития страны до 2036 года в связи с тем, что действующие нацпроекты завершатся в 2024 году.

"В следующем году действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются. А значит нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года, поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества", - сказал он.

Президент отметил, что к настоящему времени Россия накопила такой потенциал, который позволяет ей выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.

Он попросил докладчиков при отчете о выполнении задач, поставленных на 2023 год, сфокусироваться на том, что нужно сделать в наступающем, 2024 году, а также на дальнейшую перспективу.

"Что хотел бы подчеркнуть до того, как перейдем к повестке: все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, в поддержке демографии предельно реалистичны. Мы с вами постоянно "сверяем часы" по этим направлениям, они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику ее отраслей, индустриальный рост", - отметил Путин.

Владимир Путин
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