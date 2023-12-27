Мишустин поручил правительству актуализировать действующие нацпроекты

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству актуализировать действующие национальные проекты для их реализации в 2025 - 2030 годах, сообщает сайт кабинета министров.

Поручение сформулировано по итогам совещания о продлении нацпроектов до 2030 года. Окончательные предложения по их содержанию и предельному объему финансирования должны быть представлены к началу июня 2024 года.

"Перечень поручений, утвержденный главой кабмина, предполагает доработку всех национальных проектов. В ходе этой доработки особое внимание министерств и ведомств будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.

В августе 2024 года Минэкономразвития и Минфин представят в правительство предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и с перспективой до 2036 года. В нем должны быть увязаны показатели национальных целей развития, национальных проектов, стратегических инициатив социально-экономического развития и государственных программ.