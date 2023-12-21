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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Экспорт нефти из России вырос к уровню 2021 года на 7%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти превысил показатель 2021 года и составляет около 250 млн тонн, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

"Наиболее остро стоявшие в прошлом году проблемы, в целом, решены. Это касается, во-первых, платежей и страхования грузов, во-вторых, - обеспечения морских перевозок углеводородов танкерным флотом. Как результат, экспорт сырой нефти на 7% превысил показатель 2021 года и составляет порядка 250 млн тонн. В денежном эквиваленте российский энергетический экспорт практически вышел на показатели 2021 года и остается на комфортном для бюджета и компаний уровне", - сказал он, выступая в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Белоусов отметил, что на данный момент сохраняются поставки энергетических товаров - сжиженного природного газа, трубопроводной нефти и газа, нефтепродуктов, угля - в некоторые недружественные страны.

"Но в целом объем поставок в недружественные страны сократился в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, в том числе в 4,5 раза - в Евросоюз", - сказал он.

Андрей Белоусов РФ нефть
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