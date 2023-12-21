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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российская экономика вышла на точку равновесия экспорта и импорта, валютный курс стабилизировался на уровне 90 рублей за доллар США, что приемлемо как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Он заявил об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

"В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны", - сказал Белоусов.

"Предварительные итоги года позволяют говорить о том, что российская экономика в целом адаптируется к санкционному давлению. За счет выстраивания эффективного взаимодействия с партнерами из дружественных стран и оперативной разработки необходимых инструментов поддержки российских предпринимателей удалось сохранить экспортный потенциал страны. И обеспечить население и предприятия необходимыми товарами и ресурсами", - отметил первый вице-премьер.

Он сообщил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила $360 млрд, "увеличившись по сравнению с 2021 годом в физическом выражении на 60%". В 2023 году российский экспорт в Китай достигнет рекордных значений - более $110 млрд.

Касаясь импорта, Белоусов сообщил, что общий объем импорта (из всех стран - ИФ) уже превысил показатели 2021 года - вырос примерно до $300 млрд.

Он также отметил, что в 2023 году "в расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг суммарная доля рубля и национальных валют дружественных стран составит 65%; для сравнения, в 2021 году она составляла лишь 22%".

Он также сказал, что завершается разработка стратегии развития внешнеэкономической деятельности на период до 2030 года, ее должны утвердить до 1 марта 2024 года.

"Цель стратегии - позиционирование России как одного из лидеров многополярного мира, реализующего собственную национальную повестку развития и обеспечивающего свой экономический, финансовый, технологический суверенитет", - подчеркнул Белоусов.

Реализация стратегии "должна обеспечить устойчивое закрепление на новых рынках для полноценной реализации внешнеэкономического потенциала России, сформировать сеть партнерств с дружественными странами, обеспечить технологическую кооперацию в целях модернизации промышленно-технологической базы, сформировать эффективную многостороннюю инфраструктуру поддержки внешнеэкономических связей", добавил он.

Андрей Белоусов Владимир Путин
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