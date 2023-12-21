Аналитики ПСБ отметили давление на рубль спекулятивных операций

Фундаментальных причин для усиления волатильности курса рубля они не видят

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Курс рубля в четверг усилил волатильность и локально заметно проседал, оказавшись под давлением спекулятивных операций на фоне экспирации 21 декабря валютных фьючерсных контрактов, но каких-либо фундаментальных причин для роста волатильности курса нацвалюты не было, полагают аналитики Промсвязьбанка.

На торгах в четверг курс доллара США на внутреннем валютном рынке поднимался до 92,8 рубля, что было на 1,84 рубля выше закрытия предыдущего дня. Евро достигал отметки 101,69 рубля (+2,03 рубля к закрытию среды), а китайский юань приближался к рубежу 12,96 рубля, что было на 21,7 копейки выше, чем закрытие накануне.

После этого рубль смог отыграть около половины своего падения и по данным на 13:10 его курс уже находился вблизи отметки 91,9 рубля за доллар, 100,74 рубля за евро и и 12,84 рубля за юань.

"Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также свое влияние оказала предстоящая в четверг экспирация валютных фьючерсов. Вместе с тем более сильному ослаблению рубля препятствует рост цен на нефть", - отмечают аналитики Промсвязьбанка. Они считают, что ослабление рубля носит локальный характер, и последующий рост продаж валюты экспортерами по мере приближения даты налоговых платежей декабря позволит его компенсировать.

Цены на нефть после умеренного снижения в самом начале дня возобновили рост в четверг на фоне существующих проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

К 13:10 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,25%, до $79,9 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,24%, до $74,4 за баррель.

Локальное негативное влияние на нефтяной рынок оказали данные Минэнерго США, показавшие увеличение как запасов нефти в стране, так и объемов ее добычи. Согласно отчету ведомства, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тысяч б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило Минэнерго.