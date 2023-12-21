Военные РФ сообщили об отражении на донецком направлении 17 атак ВСУ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили на донецком направлении 17 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), на купянском - девять, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа", - сказано в сообщении.

Кроме того, на этом направлении поражены самоходная артиллерийская установка AS-90, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

По данным ведомства, "на купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики".

Потери ВСУ там "составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", говорится в пресс-релизе.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка (ЛНР), Майорск, Горловка (ДНР), Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки войсками РФ нанесены удары по живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 260 вертолетов, 9 928 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 тыс. 226 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 430 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 547 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в министерстве.