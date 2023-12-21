Экс-министр Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о преступном сообществе и мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно назначить Абызову наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судебной коллегии, оглашенном в четверг.

Также суд назначил Абызову штраф в размере 80 млн рублей и на три года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра Ордена Дружбы.

Адвокат Александр Аснис, защищающий Абызова, заявил "Интерфаксу", что "защита изучит приговор и по согласованию с подзащитным решит вопрос о его обжаловании".

Другие фигуранты

Двоим соучастникам Абызова, которых следствие наравне с экс-министром посчитало организаторами преступного сообщества, – экс-гендиректору компании "Ру-ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову – суд назначил восемь лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб. и 12 лет колонии со штрафом 80 млн руб. соответственно.

Еще семерых фигурантов дела суд приговорил к срокам от пяти лет колонии общего режима до девяти лет в колонии строгого режима. Двоим подсудимым – Яне Балан и Оксане Роженковой – суд назначил штрафы по 4 млн руб.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч.ч. 4, 8 ст. 204 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного от преступления (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

При этом суд освободил Абызова от ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве в связи с истечением сроков давности.

Версия следствия

По версии следствия, в 2012 году Абызов с соучастниками создали преступное сообщество для хищения денежных средств компаний "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

Согласно фабуле обвинения, преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.

В результате с 2012 по 2014 год, утверждает обвинение, участники преступного сообщества путем обмана акционеров компаний похитили денежные средства предприятий на сумму в 4 млрд руб.

Кроме того, обвинение считает, что участники сообщества в 2014 году совершили незаконные финансовые операции с похищенными средствами, конвертируя их в доллары США для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Также следствие установило, что Абызов и соучастники за 78 млн рублей подкупили гендиректора и заместителей "Сибэко" для подбора и систематизации сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании.

Наконец, обвинение указывало, что Абызов при содействии других фигурантов незаконно занимался предпринимательством, участвуя в деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций "Сибэко". Полученные от сделки 32,5 млрд рублей следствие посчитало преступным доходом, часть которого – 18,9 млрд рублей – была легализована путем конвертации в валюту и выведена за рубеж.

Никто из фигурантов не признал вину на следствии, однако в суде о частичном признании вины – в мошенничестве и коммерческом подкупе – заявил подсудимый Степанов. При этом, по мнению защиты Абызова, Степанов оговорил себя и не дал никаких показаний, свидетельствующих о вине других подсудимых.

Абызов был задержан в марте 2019 года и с тех пор находится в СИЗО.

В октябре 2020 года суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Абызова и пяти иностранных юридических лиц более 32,5 млрд рублей, которые, по версии надзора, экс-министр получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства. Исполнительное производству по этому делу продолжается, однако, как указывала защита экс-министра в конце процесса по уголовному делу, в настоящее время Абызов "за счет собственного имущества погасил более 20 млрд руб.".