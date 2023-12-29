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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ВС РФ отказал Абызову в пересмотре дела о взыскании с Совкомбанка 9,5 млрд руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 28 декабря отказал экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову в пересмотре дела об отказе судов нижестоящих инстанций взыскать с Совкомбанка в пользу связанных с бизнесменом компаний 9,5 млрд рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что доводы жалобы "не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения..., приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Согласно картотеке суда, жалобу в ВС РФ также подала кипрская компания Vantroso Trading Ltd.

Ранее сообщалось, что кипрские Besta Holdings Ltd, Alinor Investments Ltd, Kullen Holdings Ltd, Lisento Investments Ltd, Vantroso Trading Ltd пытаются взыскать с Совкомбанка 9,464 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 31 мая оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 28 февраля отказал компаниям в иске. Арбитражный суд Московского округа 14 сентября также оставил в силе решение об отказе в иске.

Из материалов Мосгорсуда по делу Абызова следует, что подконтрольные ему офшорные компании хранили средства в валюте на счетах в Совкомбанке (191 млн евро). Эти средства в рамках дела были арестованы.

Гагаринский районный суд Москвы в октябре 2020 года решил взыскать с Абызова, Besta Holdings Ltd, Alinor Investments Ltd, Kullen Holdings Ltd, Lisento Investments Ltd, Vantroso Trading Ltd в доход РФ 32,541 млрд рублей.

Преображенский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Абызову 12 лет колонии строгого режима по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Также суд назначил Абызову штраф в размере 80 млн руб. и на три года запретил ему занимать должности, "связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". Кроме того, суд лишил экс-министра ордена Дружбы.

Совкомбанк Михаил Абызов
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