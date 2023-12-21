Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Банки РФ в ноябре заработали 268 млрд рублей, с начала года – 3,2 трлн рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд рублей, что в целом соответствует результату октября 256 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября (примерно 387 млрд рублей), а резервы выросли до 145 млрд рублей (113 млрд рублей в октябре). Это произошло из-за разовых факторов: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 млрд рублей по сравнению с 100 млрд рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.

Вместе с тем результат поддержали волатильные доходы: банки сократили убытки от переоценки ценных бумаг и от валютной переоценки из-за укрепления рубля (+4,9% в ноябре).

С начала года сектор уже заработал 3,2 трлн рублей, однако доход будет ниже примерно на 0,3 трлн рублей из-за отрицательной переоценки ОФЗ через капитал, минуя прибыль, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

Экс-министр Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Экс-министр Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Путин в разговоре с Мадуро выступил за дипломатическое решение спора с Гайаной

Глава ФБК Мария Певчих объявлена в розыск

Глава ФБК Мария Певчих объявлена в розыск

Минобороны РФ сообщило о перехвате украинской ракеты над Азовским морем

Астраханские птицефабрики начнут продавать яйца по цене ниже рыночной

Астраханские птицефабрики начнут продавать яйца по цене ниже рыночной

РФ заявила протест Японии из-за военных учений на острове Хоккайдо

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка
Обострение палестино-израильского конфликта

Около 30 ракет выпущено в четверг из сектора Газа по Израилю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });