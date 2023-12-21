Банки РФ в ноябре заработали 268 млрд рублей, с начала года – 3,2 трлн рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд рублей, что в целом соответствует результату октября 256 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября (примерно 387 млрд рублей), а резервы выросли до 145 млрд рублей (113 млрд рублей в октябре). Это произошло из-за разовых факторов: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 млрд рублей по сравнению с 100 млрд рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.

Вместе с тем результат поддержали волатильные доходы: банки сократили убытки от переоценки ценных бумаг и от валютной переоценки из-за укрепления рубля (+4,9% в ноябре).

С начала года сектор уже заработал 3,2 трлн рублей, однако доход будет ниже примерно на 0,3 трлн рублей из-за отрицательной переоценки ОФЗ через капитал, минуя прибыль, отмечает ЦБ РФ.