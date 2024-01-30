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Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор в 2023 году получил прибыль в размере 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей по итогам 2022 года, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банков.

В декабре фактическая чистая прибыль сектора составила 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября. На снижение финансового результата повлиял рост отчислений в резервы (240 млрд рублей в декабре по сравнению с 133 млрд рублей в ноябре), в основном из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям. Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов (352 млрд рублей, +38%), в том числе из-за выплат премий и высоких расходов на рекламу.

Балансовая прибыль сектора по итогам декабря составила 176 млрд рублей и была завышена на дивиденды, полученные от российского дочернего банка (в декабре банк "Открытие" выплатил материнскому ВТБ дивиденды на 112,4 млрд рублей - ИФ).

За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн рублей (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.

"Этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей. Так, средняя прибыль сектора за 2022-2023 годы составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за год был ниже на примерно 0,2 трлн рублей из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль", - говорится в обзоре.

Количество прибыльных банков снизилось в декабре до 219, что составляет 68% от их общего числа (в ноябре - 252, или 78%). По итогам года количество прибыльных банков составило 292 (90%) с долей в активах сектора 99%, что существенно выше 2022 года.

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