Экс-гендиректор "Газпром межрегионгаза Казани" арестован по обвинению в мошенничестве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест бывшего председателя совета директоров ОАО "Аммоний", экс-генерального директора АО "Газпром межрегионгаз Казань" Рината Ханбикова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Ханбикова Рината Сагитовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 февраля 2024 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении предполагаемых сообщников предпринимателя – экс-генерального директора ООО "Менделеевсказот" Фирдиса Абдрахманова и бывшего начальника представительства ОАО "Аммоний" в Москве, руководителя ООО "ТТТ" Аллы Куцаковой.

В то же время суд отказался отправлять в СИЗО бывшего начальника коммерческой службы, директора коммерческого департамента ООО "Менделеевсказот" Гюзель Салимгараеву, экс- начальника отдела продаж ООО "Менделеевсказот" Зухру Зиятдинову. Женщины отправлены под домашний арест.

Всем фигурантам дела вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет колонии.

В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным газеты "Коммерсант", в уголовном деле речь идет в том числе о хищениях у "Аммония" и его дочерней компании "Менделеевсказот" на сумму 246,4 млн рублей с февраля 2013 года по май 2018 года.