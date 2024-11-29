Гендиректору "Газпром межрегионгаз Ижевска" вменили получение взятки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Индустриальный суд в Ижевске отправил под домашний арест гендиректора АО "Газпром газораспределение Ижевск" и ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск", депутата Госсовета Удмуртии Алексея Вершинина, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Мера пресечения избрана до 28 января 2025 года, это домашний арест с рядом запретов.

Вершинин обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК).