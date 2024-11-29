Поиск

Гендиректору "Газпром межрегионгаз Ижевска" вменили получение взятки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Индустриальный суд в Ижевске отправил под домашний арест гендиректора АО "Газпром газораспределение Ижевск" и ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск", депутата Госсовета Удмуртии Алексея Вершинина, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Мера пресечения избрана до 28 января 2025 года, это домашний арест с рядом запретов.

Вершинин обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК).

Газпром Ижевск Индустриальный суд Удмуртия Алексей Вершинин Газпром межрегионгаз Ижевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 г. и распространил его на Новую Зеландию

Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 г. и распространил его на Новую Зеландию

Песков счел, что миссия миротворцев не устранит первопричины конфликта на Украине

Песков счел, что миссия миротворцев не устранит первопричины конфликта на Украине
Военная операция на Украине

Российские военные за неделю уничтожили 10 ракет ATACMS ВСУ

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о прилете Асада в Москву

Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь отменяется с 1 декабря

В Крыму гражданин Украины осужден на 17 лет по делу о шпионаже

USM вышел из капитала оператора системы маркировки

USM вышел из капитала оператора системы маркировки

В РФ с начала года трудоустроили почти на 40% больше иностранцев, чем в 2023 г.

Военная операция на Украине

Пиротехники уничтожили 300 суббоеприпасов ракеты ATACMS в Курской области

Министр обороны России прибыл с официальным визитом в КНДР

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });