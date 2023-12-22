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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Правительство РФ рассмотрит законопроект о поддержке промышленных инвестпроектов за рубежом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О промышленной политике в РФ", направленный на господдержку российских комплексных инвестиционных проектов за рубежом.

"Законопроект направлен на закрепление в законодательстве термина "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств" и определение способа осуществления государственной поддержки в этой области", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ "О промышленной политике РФ" направлен на расширение поддержки ЕРС-подрядчиков через закрепление в действующем законодательстве термина "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств" и определение способа его государственной поддержки, поясняли ранее "Интерфаксу" в Минпромторге.

В случае принятия законопроекта EPC-подрядчики смогут напрямую выступать получателями льготных кредитов под субсидии государства в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт". Дофинансировать нацпроект под эти цели не планируется, объем субсидий и льгот на поддержку ЕРС-подрядчиков будет определен в рамках существующих и создаваемых инструментов нацпроекта, отмечали в министерстве.

"На данный момент нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" уже предусмотрен ряд механизмов льготного кредитования, с помощью которых возможно оказывать государственную поддержку компаниям, предоставляющим услуги по комплексному строительству промышленных объектов. Однако данные меры поддержки имеют ряд ограничений, что не позволяет полноценно использовать их в качестве прямой поддержки ЕРС-подрядчиков", - говорили в Минпромторге.

Поддержка ЕРС-подрядчиков предполагается при реализации проектов в дружественных странах. В качестве проектов комплексного строительства могут выступать: бондовые склады и зоны, транспортно-логистические центры (транзит и хранение продукции без необходимости прохождения таможенных процедур); промышленные кластеры (создание промышленного производства за рубежом); портовая инфраструктура (строительство морских портов и транспортных терминалов).

Правительство РФ Минпромторг
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