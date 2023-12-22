Правительство рассмотрит вопрос о взносе в капитал "Почты России" для модернизации отделений

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о выделении "Почте России" бюджетных инвестиций на модернизацию отделений, расположенных в сельской и труднодоступной местностях.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что речь идет о взносе в уставный капитал "Почты России" в 2024 году, инициатива направлена на модернизацию и приведение в нормативное состояние не менее 773 объектов почтовой связи.

Объем средств, которые предлагается предоставить "Почте России", не приводится.

"Почта России" входит в перечень стратегических предприятий РФ; предприятие включает 38 тыс. отделений по всей России.

В сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть бюджетные средства на докапитализацию АО "Почта России" для модернизации сельских отделений до 2025 года. Кроме того, правительству совместно с "Почтой России" было поручено обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в почтовых отделениях.

"Почта России" проводила в пользу государства допэмиссию на сумму 200 млрд рублей. Государство в качестве оплаты акций допэмиссии вносит в уставный капитал "Почты России" денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО "Марка" и ряд других активов.

В предыдущие годы на ремонт почтовых отделений компании выделялось по 5 млрд рублей в год. В 2022 году "Почта России" отчиталась об убытке в 27 млрд рублей против чистой прибыли в 265,99 млрд рублей в 2021 году. Также у компании накопился долг в 133 млрд рублей, большая часть которого "не имеет источников возврата и погашения", сообщал ранее гендиректор компании Михаил Волков.

На протяжении большей части года в качестве одного из возможных вариантов поддержки убыточной сети отделений "Почты России" обсуждался так называемый инфраструктурный платеж - 0,5% квартального оборота с маркетплейсов, годовая выручка которых превышает 1 млрд рублей.

Инициативу поддерживала как сама "Почта России", так и курирующее компанию Минцифры. Однако она столкнулась с критикой не только со стороны игроков электронной коммерции, но и со стороны таких ведомств как Минпромторг и ФАС РФ.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин отклонил инициативу об инфраструктурном платеже, а "Почте России" было поручено изучить возможности повышения своей эффективности за счет внутренних резервов до конца I квартала 2024 года.