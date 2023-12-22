Совфед поддержал пакет законов о добровольцах Росгвардии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил пакет законов о наделении Росгвардии полномочиями по созданию добровольческих формирований по аналогии с такими формированиями Минобороны России.

Предусматривается, что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией на основании решения президента РФ. Поступление граждан РФ в создаваемые Росгвардией добровольческие формирования будет осуществляться посредством заключения контракта.

Денежное содержание граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, и его размеры будут устанавливаться Росгвардией, при этом размеры их денежного довольствия должны быть не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Наряду с денежным содержанием гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, Росгвардией могут устанавливаться дополнительные денежные выплаты, предусматривает закон.

Другими одобренными законами пакета вносятся корреспондирующие изменения в ряд законодательных актов в части распространения на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей такого же объема социальных гарантий, льгот и компенсаций, который в настоящее время предоставляется добровольческим формированиям Минобороны России.

Эти гарантии прописываются в Трудовом и Налоговом кодексах.

Законы не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций: контракты предлагается заключать исключительно с гражданами, пояснил ранее соавтор этих инициатив депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положение в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части", - пояснил Хинштейн.

Служба в ФСБ

Закон регулирует еще один вопрос - вводит возможность для призывников пройти срочную службу в органах Федеральной службы безопасности, в том числе в погранвойсках ФСБ России. Исключение делается для имеющих гражданство другой страны, судимость, употребляющих наркотики или являющихся иноагентами.

В настоящее время предусматривается право для призывников служить в органах ФСБ по контракту.

Дискредитация

Совет Федерации также одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ.

Так, устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, за дискредитацию таких формирований, а также за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований.

Соответствующие поправки вносятся в статьи 207.3, 280.3 и 284.3 УК РФ.

Максимальные штрафы за такие нарушения составляют до 5 млн рублей, сроки лишения свободы - до 10 лет.

Закон с поправками в статью 20.33 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за совершение гражданами, должностными или юридическими лицами публичных действий, направленных на дискредитацию оказания добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии. В статье 20.33 предусматривается максимальный штраф для граждан до 100 тыс. руб., для должностных лиц - до 300 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн руб.