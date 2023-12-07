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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Дума приняла поправки о возможности служить по призыву в органах ФСБ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла поправки, предусматривающие службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности, в том числе в погранвойсках ФСБ России.

Согласно поправкам председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, пройти срочную службу в органах ФСБ не смогут имеющие гражданство другой страны, судимость, употребляющие наркотики или являющиеся иноагентами.

В настоящее время предусматривается право для призывников служить в органах ФСБ по контракту. Контракт могут заключить срочники, которые получили до призыва среднее профессиональное образование, а также мужчины, не пребывающие в запасе и получившие среднее профессиональное образование.

Поправки приняты в рамках рассмотрения во втором чтении проекта закона (445401-8) о наделении Росгвардии полномочиями по созданию и применению добровольческих формирований по аналогии с добровольческими формированиями Минобороны России.

Предусматривается, что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией на основании решения президента РФ. Поступление граждан РФ в создаваемые Росгвардией добровольческие формирования будет осуществляться посредством заключения соответствующего контракта.

ФСБ Госдума
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