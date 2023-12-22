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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

На поддержку закрытых аэропортов выделят еще 3,3 млрд рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит на поддержку закрытых аэропортов юга и центральной части страны еще около 3,3 млрд рублей.

"Около 3,3 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение об этом подписано", - сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется, речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

"Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и оплате процентов по кредитным договорам или договорам займа за август-ноябрь 2023 года", - отмечается в сообщении.

Ранее в этом году на эти цели из резервного фонда уже было направлено более 5 млрд рублей, в 2022 году – около 7 млрд рублей.

Правительство РФ
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