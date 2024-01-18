Власти Краснодара надеются на возобновление работы аэропорта города в феврале

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Международный аэропорт Краснодар" (входит в группу "Аэродинамика") может возобновить работу в феврале 2024 года, сказала журналистам председатель гордумы Краснодара Вера Галушко .

"Аэропорт обещают открыть, не исключено, что в феврале аэропорт откроется. С нашей стороны всё сделано. Что касается согласования с Министерством обороны, то они сейчас готовят (соответствующее - ИФ) предложение", - сказала она.

По ее данным, аэропорт будет работать только в дневное время, до 21:00 по московскому времени.

15 декабря 2023 года самолет авиакомпании "Азимут" совершил посадку в аэропорту Краснодара, выполняя технический рейс в преддверии открытия аэропорта для обслуживания регулярных полетов. Полет был выполнен из аэропорта Минвод .

В Росавиации тогда отмечали, что инфраструктура аэропорта поддерживается в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта на период его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 1,54 млрд рублей.

В случае открытия аэропорта "Аэрофлот" выражал готовность на первом этапе выполнять до четырех ежедневных рейсов Москва-Краснодар. О возможности возобновления рейсов в случае открытия авиаузла сообщала и авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

В администрации Краснодарского края в декабре надеялись, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря. 14 декабря президент Владимир Путин на "Прямой линии" предложил как следует проанализировать возможность возобновления работы аэропорта Краснодара. Главным критерием для принятия решения он назвал безопасность пассажиров.

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля 2022 года. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа: Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.