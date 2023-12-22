В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО в Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее Минобороны России сообщило, что в пятницу в 14:40 над территорией Подмосковья средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.