Что произошло за день: пятница, 22 декабря

Передача активов "Рольфа" в управление Росимущества, сбитый в Подольске беспилотник, вероятный кандидат в президенты от КПРФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Активы автодилера "Рольф" переданы во временное управление Росимущества. В Кремле заявили, что решение связано исключительно с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой. В АО "Рольф" с 22 декабря гендиректором назначен Алексей Гуляев, который в 2022-2023 годах работал заместителем гендиректора по сервису.

- Беспилотник, летевший на Москву, был сбит силами ПВО в Подольске. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших нет.

- Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть Николая Харитонова кандидатом в президенты. В субботу в подмосковных "Снегирях" пройдет съезд партии, который тайным голосованием выдвинет кандидата.

- Байден подписал приказ о санкциях против финансовых структур, связанных с крупными поставками для российского ОПК. Также санкции возможны в случае содействия передаче России продукции для российского ОПК или предоставления ему услуг.

- S7 переоформила в российскую собственность 45 иностранных самолетов и четыре авиадвигателя. "Аэрофлот" договорился с иностранными лессорами о передаче прав собственности еще на 28 самолетов.

- Сбербанк в 2023 году получит максимальную за всю историю прибыль и по итогам может выплатить рекордные дивиденды, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

- При изъятии замороженных на Западе российских активов Россия проведет ответную конфискацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России. Второе место заняла победительница финала Гран-при России Аделия Петросян, третье - Софья Муравьева.