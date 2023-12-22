Суд арестовал участника мероприятия Ивлеевой на 15 суток за мелкое хулиганство

Рэпер Vacio также оштрафовал на 200 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток и административный штраф в 200 тыс. руб. Николаю Васильеву, известному как рэпер Vacio, за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ соответственно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там пояснили, что речь идет об "участнике звездной вечеринки (Анастасии) Ивлеевой в клубе "Мутабор".

По "арестному" протоколу Васильев был признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), по второму - в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Как было установлено судом, Васильев "участвовал в вечеринке в ночном клубе "Мутабор", нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации в сети интернет".