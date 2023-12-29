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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринки
Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции г. Москвы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы назначил штраф в 100 тыс. руб. блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой за организацию так называемой "почти голой вечеринки", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Ивлеевой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

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Блогер признана виновной "организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Как установлено судом, "Ивлеева организовала мероприятие, известное как Almost naked, в котором приняло участие не менее 200 человек".

Согласно фабуле дела об административном правонарушении, "в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте".

Ивлеева лично участвовала в заседании, уточнили в суде.

Анастасия Ивлеева
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