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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Свыше 367 тыс. доз вакцин от кори, краснухи и паротита введены в оборот в РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита введены в гражданский оборот, в ближайшие дни она поступит в российские регионы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Более 367 тыс. доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот", - сказал Кузнецов.

По его словам, в минувший четверг единый поставщик вакцин для национального календаря прививок - компания "Нацимбио" - начала доставку препарат из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты РФ, куда вакцина поступит в ближайшие дни и будет доступна в медучреждениях.

По информации поставщика, очередная партия ожидается во второй половине января. Также на следующей неделе ожидается поставка партии вакцин для профилактики кори и паротита, добавил помощник министра.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире 14 декабря, сообщил, что проблема, связанная с нехваткой вакцин от кори, краснухи и паротита в ближайшее время будет решена. Он отметил, что ситуация с препаратами обусловлена техническим сбоем.

В Минздраве РФ ранее также сообщили, что задержки поставок вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита связаны с техническими проблемами при производстве.

Алексей Кузнецов Минздрав РФ
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