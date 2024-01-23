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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Роспотребнадзор подтвердил выявление случая кори на северо-востоке Москвы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия на северо-востоке Москвы в связи с выявленным случаем кори у женщины, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Отмечается, что для предупреждения распространения кори городским поликлиникам даны предписания о проведении экстренной вакцинации жильцов дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.

Определён перечень контактных лиц, и в настоящее время проводится их вакцинация. "Поликлиники, осуществляющие вакцинацию, обеспечены достаточным количеством противокоревой вакцины", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи выявили заболевшего корью в доме по улице Радужная на северо-востоке Москвы. Местным жителям рекомендовали сделать прививку в поликлинике.

Роспотребнадзор Москва
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