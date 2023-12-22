Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу.

Ограничения сняты с 19:30 по московскому времени.

Движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 08:50 22 декабря по московскому времени из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.