Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузов из-за непогоды

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 23:20 по Москве 22 декабря до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге приостановили с 08:50 по Москве 22 декабря из-за непогоды на территории Грузии, с 19:30 по Москве его возобновили для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.