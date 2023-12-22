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Правительство РФ создало единую комиссию в сфере АПК, рыболовства и развития села

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России образовало единую комиссию по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий. Об этом говорится в постановлении от 22 декабря, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Этим же документом упраздняются две правкомиссии - по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, а также по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

В правительстве уже действовала единая комиссия по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Но после заседания президиума Госсовета, которое состоялось 19 октября 2015 года и на котором обсуждались вопросы развития рыбного комплекса, было принято решение о создании отдельной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса действовала до конца 2015 года. В 2016 году была создана комиссия по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий.

Правительство Госсовет
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