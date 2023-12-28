Абрамченко возглавила правкомиссию в сфере АПК, рыболовства и развития села

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило состав недавно созданной единой комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Такое распоряжение подписано 27 декабря и размещено на официальном портале правовой информации.

Председателем комиссии утверждена вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителями - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Комиссия была образована постановлением правительства от 22 декабря 2023 года. Этим же документом были упразднены две правкомиссии - по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, а также по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

В правительстве уже действовала единая комиссия по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Но после заседания президиума Госсовета, которое состоялось 19 октября 2015 года и на котором обсуждались вопросы развития рыбного комплекса, было принято решение о создании отдельной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса действовала до конца 2015 года. В 2016 году была создана комиссия по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий.