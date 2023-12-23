Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Ростовской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе "Ростов-на-Дону - Ставрополь", четыре человека погиби, столько же пострадали, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, сообщение о ДТП поступило в 07:50 по Москве. Пострадавших госпитализировали.

Всего в микроавтобусе находились 16 человек, движение на трассе не перекрыто, добавили в экстренных службах.