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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Ростовской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе "Ростов-на-Дону - Ставрополь", четыре человека погиби, столько же пострадали, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, сообщение о ДТП поступило в 07:50 по Москве. Пострадавших госпитализировали.

Всего в микроавтобусе находились 16 человек, движение на трассе не перекрыто, добавили в экстренных службах.

Ростовская область
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