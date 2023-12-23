В Ростовской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым авто

Как сообщалось, погибли четыре человека

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе "Ростов-на-Дону - Ставрополь", сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, троим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили о четырех жертвах происшествия и стольких же пострадавших.

В региональном ГИБДД "Интерфаксу" сообщили, что в 7:50 по московскому времени на 35-м километре автодороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" "водитель, управляя автомобилем Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом".

По данным ГИБДД, погибшие - водитель автомобиля Great Wall и его пассажир, водитель микроавтобуса и его пассажир.