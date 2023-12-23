Новогодние салюты отменили в большинстве регионов Поволжья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти большей части регионов Приволжского федерального округа объявили о том, что не будут устраивать фейерверки в честь Нового года.

В мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что организация в салютов в новогоднюю ночь, как и в предыдущие годы, "не планируется". Кроме того, при праздничном оформлении города использовались прошлогодние элементы.

От фейерверков отказались и власти Удмуртии.

"В этом году больших грандиозных мероприятий с фейерверками у нас не запланировано", - сообщил журналистам руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

Он добавил, что выделяемые на это средства будут направлены на поддержку участников СВО и их семей.

В пресс-службе администрации Уфы также сообщили, что власти города отказались от традиционного салюта в новогоднюю ночь.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал всем муниципалитетам республики воздержаться от фейерверков на Новый год. Кроме того, он запретил руководителям государственных и муниципальных предприятий организовывать масштабные корпоративы.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что проведение фейерверка в новогоднюю ночь не запланировано. В прошлом году фейерверк также не запускали.

От трат на новогоднюю иллюминацию и украшения городов откажутся и власти Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В свою очередь спикер областной думы Михаил Исаев на заседании регионального парламента призвал компании и предприятия региона отказаться от новогодних корпоративов и потратить эти средства на поддержку бойцов СВО.

О запрете главам муниципальных образований тратить бюджетные деньги на фейерверки и банкеты заявил и губернатор Кировской области Александр Соколов. Он также предложил направить эти средства участникам СВО, сообщила его пресс-служба.

От новогоднего фейерверка решено отказаться в Оренбурге, сообщает пресс-служба мэрии.

Запрет установлен на запуск салютов и фейерверков установлен и в Пензе. "За нарушение порядка законодательным собранием региона установлена административная ответственность", - проинформировала администрация города.

Согласно постановлению администрации Самары, с 25 декабря по 21 января в городе установлен особый противопожарный режим.

"В период действия особого противопожарного режима на территории округа установлен запрет на использование пиротехнических изделий бытового назначения выше второго класса опасности (в частности, петарды, наземные фейерверки - ИФ), за исключением специальных площадок", - говорится в постановлении.

Кроме того, в период действия особого противопожарного режима будет организовано дежурство добровольных пожарных дружин и усилен контроль за выполнением противопожарных мероприятий.

При этом в Казани салюты разрешены. "Какой Новый год без фейерверков, но запускать их нужно осторожно и только в разрешенных местах", - говорится в телеграм-канале мэрии.

Отмечается, что с 25 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим.

Будет новогодний фейерверк и в Мордовии: "В этом году для горожан и гостей Саранска 31 декабря прогремит праздничный салют", - сообщила пресс-служба главы республики.