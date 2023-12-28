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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Праздничный салют исключили из новогодней программы в центре Петербурга

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В новой программе праздничных мероприятий, опубликованной петербургским комитетом по культуре в четверг, не предусмотрен салют.

Как сообщает пресс-служба комитета, праздничная программа начнется в 22:00 мультимедийным шоу "Петербург. Было - стало - будет" на фасаде Главного штаба. В 23:00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить новогодние хиты и популярные песни.

В полночь на Дворцовой площади петербуржцы и гости города смогут увидеть новогодние обращения губернатора Петербурга Александра Беглова и президента России Владимира Путина. Показ пройдет на фасаде Главного штаба Эрмитажа. Затем зрителей ждет концерт-марафон до 4 часов утра.

В программе: выступление группы "НА-НА", световое шоу, танцевальная программа под песни солистов группы "Дискомафия", выступление вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", молодежного шоу-оркестра Street Band и многих других.

"Как и до пандемии, в новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка с фотозоной и аниматорами у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января", - говорится в сообщении.

Ранее Смольный сообщал, что праздничный салют пройдет в центре города в 3 часа ночи 1 января.

Петербург Эрмитаж Смольный
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