Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Девятнадцать авиарейсов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Девятнадцать авиарейсов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи
Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Сочи из-за ухудшения погодных условий 19 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила в субботу пресс-служба аэрогавани курорта.

Сочинский аэропорт работает по фактической погоде.

"В связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами", - сообщила пресс-служба.

Как уточняется, время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации.

В свою очередь власти Сочи создали оперативный штаб для решения проблем, возникших из-за непогоды, сообщил в телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В городе наблюдаются дожди, сильный ветер, на побережье возможен снег. Осадки ожидаются до конца понедельника, 25 декабря", - написал он.

Копайгородский отметил, что зимние пляжи на время шторма закрыты. "В горном кластере снег, транспортная доступность без зимней резины ограничена, объездные трассы работают по фактической погоде", - добавил мэр.

Сочи Алексей Копайгородский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ стало уже 29

Движение по Крымскому мосту остановлено

Орбиту МКС скорректировали при подготовке к старту "Союза МС-25"

Орбиту МКС скорректировали при подготовке к старту "Союза МС-25"

"Почта России" получит около 1 млрд руб. от продажи непрофильных активов

"Почта России" получит около 1 млрд руб. от продажи непрофильных активов

Заместителя гендиректора "Роскосмоса" обвинили в хищении 435 млн руб.

Иноагентами признаны Олег Куваев и Андрей Кураев

Что произошло за день: пятница, 22 декабря

"Аэрофлот" договорился с иностранными лессорами о передаче прав на 28 самолетов

Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о 12 пострадавших в результате атаки дрона в Донецке

Гендиректор "НПП "Геофизика-Космос" арестован по обвинению в мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });