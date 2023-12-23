Девятнадцать авиарейсов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Сочи из-за ухудшения погодных условий 19 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила в субботу пресс-служба аэрогавани курорта.

Сочинский аэропорт работает по фактической погоде.

"В связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами", - сообщила пресс-служба.

Как уточняется, время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации.

В свою очередь власти Сочи создали оперативный штаб для решения проблем, возникших из-за непогоды, сообщил в телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В городе наблюдаются дожди, сильный ветер, на побережье возможен снег. Осадки ожидаются до конца понедельника, 25 декабря", - написал он.

Копайгородский отметил, что зимние пляжи на время шторма закрыты. "В горном кластере снег, транспортная доступность без зимней резины ограничена, объездные трассы работают по фактической погоде", - добавил мэр.