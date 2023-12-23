Непогода на юге России продлится до вторника

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Непогода на юге европейской части России продлится до вторника, в течение трех дней будет сильный ветер, в отдельных районах с порывами до 32 м/с, также прогнозируются сильные осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 23 по 25 декабря на всем юге европейской России опасная погода, прогнозируется целый ряд негативных, с точки зрения влияния на человеческую жизнь и жизнедеятельность региона, процессов", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в Краснодарском крае прогнозируются сильные и очень сильные дожди, мокрый снег, гроза, ветер до 28 м/с, сильный гололед. "Будет осаждение водяного пара на холодных поверхностях, и это приведет к тому, что ветви деревьев и провода будут сильно провисать, и последствия будут серьезные", - добавил синоптик.

Опасная погода будет и, непосредственно, в Сочи. Там прогнозируется сильный дождь, гроза, мокрый и сильный снег. "Сегодня вечером с сохранением на воскресенье на территории Сочи, на побережье, ветер до 32 м/с, волны до 6 метров", - сказал он.

Сложнейшая ситуация, по словам Вильфанда, будет и в Ставрополье - до вторника включительно в западной части Ставропольского края будет ветер до 30 м/с и осадки. В Карачаево-Черкессии с 23 по 26 декабря порывы ветра будут достигать 30 м/с.

До понедельника сильный ветер, сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, налипание мокрого снега и ветер до 25-27 м/с будут в Крыму.

Ранее сообщалось, что 19 авиарейсов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи. Власти города создали оперативный штаб для решения проблем, возникших из-за непогоды.