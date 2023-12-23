Транскам закрыт из-за непогоды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Движение приостановлено по Транскавказской автомагистрали в связи с ухудшением погодных условий, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как говорится в сообщении, "запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:00 по московскому времени 23 декабря".

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.