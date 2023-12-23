Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Движение приостановлено по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погодных условий в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как говорится в сообщении, "запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 12:30 по московскому времени 23 декабря".

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.