Движение на двух трассах ограничено из-за тумана в Саратовской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области из-за непогоды временно ограничили движение для грузовиков и маршруток на двух федеральных трассах, сообщает в субботу пресс-служба УГИБДД региона.

"В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (гололед, ограниченная видимость из-за тумана менее 50 м) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 305 км по 380 км автодороги федерального значения Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград", - говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения введены на участке с 529 по 612 км федеральной автотрассы Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов".

Уточняется, что движение транспорта временно ограничено в Гагаринском, Татищевском, Петровском и Красноармейском районах области.

До улучшения погодных условий Госавтоинспекция региона просит водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния, а если это невозможно - исключить остановку (стоянку) на обочине дороги.