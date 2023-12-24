Движение восстановлено на двух федеральных трассах в Саратовской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области восстановили движение для грузовиков и маршруток на двух федеральных трассах, нарушенное из-за непогоды, сообщает пресс-служба УГИБДД региона в воскресенье.

"С 8:00 (время саратовское) снято временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств, которое было введено на участке с 305 км по 380 км автодороги федерального значения Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград", - говорится в сообщении.

Кроме того, восстановлено движение транспорта на участке с 529 по 612 км федеральной автотрассы Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов".

Накануне из-за сильного тумана и гололеда движение транспорта было временно ограничено в Гагаринском, Татищевском, Петровском и Красноармейском районах области.