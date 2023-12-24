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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Свыше 65 деревьев повалил ураган в Сочи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Последствия непогоды устраняют оперативные службы Сочи, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в воскресенье.

"В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии. Порывы ветра достигают 27-28 метров в секунду, повалено уже свыше 65 деревьев. В работах участвуют все экстренные и оперативные службы города", - написал мэр в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что спасатели и работники ЖКХ оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья. Задействовано также свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников. Работы контролирует городской оперативный штаб.

"Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома в семье, чтобы не подвергать себя опасности. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника", - добавил Копайгородский.

Сочи
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