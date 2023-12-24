Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дерево, рухнувшее от сильного ветра в Сочи, придавило мужчину, он погиб, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в правоохранительных органах.

"Уроженец Московской области скончался в результате падения дерева по адресу: улица 60 лет ВЛКСМ, 10", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" подтвердили информацию. "Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер в Сочи повалил более 80 деревьев, повредил крыши десятка многоквартирных домов. Также зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в четырех районах города из-за порыва линий электропередач нарушено энергоснабжение, всего в зоне отключения электроснабжения находится до 11 800 человек.

Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25 декабря.