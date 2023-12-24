Ураган в Сочи повредил кровлю более чем 10 домов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщает городская администрация в воскресенье.

"За сутки в центре Сочи выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 французских и многоквартирных домах повреждена кровля. Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей, работы выполняют ремонтные бригады. Основные работы по ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Коммунальный комплекс работает в штатном режиме. По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб.

"Из-за ветра 21 борт направлен на запасные аэродромы в другие города. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Зимние пляжи остались закрытыми - на море шторм до шести баллов", - отмечается в релизе.

Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25 декабря.