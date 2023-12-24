Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Ураган в Сочи повредил кровлю более чем 10 домов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщает городская администрация в воскресенье.

"За сутки в центре Сочи выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 французских и многоквартирных домах повреждена кровля. Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей, работы выполняют ремонтные бригады. Основные работы по ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Коммунальный комплекс работает в штатном режиме. По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб.

"Из-за ветра 21 борт направлен на запасные аэродромы в другие города. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Зимние пляжи остались закрытыми - на море шторм до шести баллов", - отмечается в релизе.

Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25 декабря.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц

Что произошло за день: суббота, 23 декабря

Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области достигло пяти

Явлинский отказался от участия в президентских выборах

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Три человека получили ранения при атаке дрона в Белгородской области

Житель курского села погиб от обстрела ВСУ

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Восточный

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });