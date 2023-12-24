Около 12 тысяч сочинцев остались без света из-за урагана

Уборка снега во время снегопада на территории курорта "Роза Хутор". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сочинские энергетики восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения электроснабжения находится до 11800 человек. Основной причиной является порыв воздушных линий электропередач", - говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения привлекается 119 человек, 40 единиц техники.

"В горах города Сочи до 25 декабря выше 1500 м лавиноопасно. На участке Магри-Веселое (территория всего Сочи - ИФ) ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров. Имеется опасность формирования смерчей над морем", - отмечается в сообщении.

На территории города Сочи до 25 декабря ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, в горах очень сильный снег, сильный ветер с порывами до 27 м/с. На реках ожидается паводочный режим с достижением неблагоприятных отметок.