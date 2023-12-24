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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии вновь закрыли из-за непогоды

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии второй день остаются закрытыми для посещения из-за непогоды и опасности схода снежных лавин, сообщает администрация курорта в телеграм-канале в воскресенье.

Доступ к горнолыжной инфраструктуре курорта ограничили накануне в связи с резким ухудшением погодных условий.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС распространила экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии. Угроза схода снежных лавин сохранится 24-25 декабря.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Кабардино-Балкария Эльбрус
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