Курорт "Эльбрус" временно закрыли для туристов из-за лавиноопасности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии временно закрыли для посещения из-за непогоды и опасности схода снежных лавин, сообщает администрация курорта в субботу.

"В связи с усилением снега и лавинной опасностью канатные дороги и трассы закрываются", - говорится в сообщении в телеграм-канале курорта.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС распространила экстренное предупреждение по лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии на высоте более 2 500 метров. Угроза схода снежных лавин сохранится 23-24 декабря.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.