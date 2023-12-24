Более 20 рейсов задерживают в аэропортах городов Сибири из-за непогоды

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры проводят проверки в связи с задержками рейсов в аэропортах семи сибирских городов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Барнаульской, Кемеровской, Новокузнецкой, Новосибирской, Красноярской, Томской и Абаканской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье в связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова объявлена задержка выполнения рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Сочи, "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, "Сибирь" в Новосибирск, "ЮВТ Аэро" в Казань продолжительностью 10 часов.

В международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова также по причине неблагоприятных метеоусловий задержаны рейсы авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии" в Москву, "Норд Винд" в Санкт-Петербург. Здесь задержки составляют более пяти часов.

В международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова более чем на 10 часов задерживаются авиарейсы авиакомпании "КрасАвиа" в города Красноярск и Стрежевой, "Северный ветер" в Казань, "Аэрофлот", "Смартавиа" в Москву, "РедВингс" в Улан-Удэ, "Сибирь" в Москву и Новосибирск.

В международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского объявлена задержка авиарейсов авиакомпании "КрасАвиа" в города Томск и Стрежевой продолжительностью около семи часов.

Также объявлена задержка рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" в Москву и Новосибирск продолжительностью более 11 часов в международном аэропорту Новокузнецк им. Б.В. Волынова, а в международном аэропорту Абакан имени В.Г. Тихонова из-за позднего прибытия воздушного судна и неблагоприятных метеоусловий задерживается выполнение рейса авиакомпании "НордСтар" в Сочи. Эта задержка, по предварительным данным, составит более пяти часов.