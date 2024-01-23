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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

"Пулково" предупреждает о возможных изменениях расписания из-за шторма

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" продолжает работу в сложных метеоусловиях, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково").

В регионе до 13:00 прогнозируют продолжение штормового ветра. Из-за сильных боковых порывов прибытие и вылет части рейсов могут быть изменены, говорится в сообщении.

Ночью на запасной аэродром уходили 22 рейса, они вернулись в "Пулково". В пресс-службе объяснили, что решения о вылете и посадке рейсов принимали пилоты, исходя из фактических метеоусловий, технических характеристик воздушных судов и уровня подготовки экипажей.

22 января пресс-служба ВВСС сообщала, что в Петербурге до 6 утра вторника прогнозируются сложные погодные условия, из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются, в расписании возможны изменения.

В ночь на вторник Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что из-за метеоусловий "Пулково" приостановил отправку и прием авиарейсов.

Петербург Пулково ВВСС Северо-Западная транспортная прокуратура
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